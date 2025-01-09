Лондон, 9 января, 2025, 09:48 — ИА Регнум. В первую неделю 2025 года украинские формирования в зоне конфликта понесли катастрофические потери. Такое мнение вечером 8 января высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

URA.RU/TASS

«Последние семь дней были катастрофическими для ВСУ [Вооружённых сил Украины], возможно, это худший период для Украины за всю спецоперацию», — заявил он в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт уточнил, что у украинской армии наблюдается целая череда потерь катастрофического характера: Вооружённые силы России освободили город Курахово и расширили зону контроля западнее населённого пункта Великая Новосёлка в Донецкой Народной Республике, а попытка контратаки ВСУ в приграничье Курской области проваливается.

«Это мрачная история. Что теперь будут делать украинцы?» — задался вопросом Меркурис.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января Меркурис призвал украинские формирования отступать из приграничных районов Курской области, пока им позволяют условия для этого. При этом эксперт признал, что глава киевского режима Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский вряд ли пойдут на такие благоразумные шаги.

Украинские войска с момента вторжения в курское приграничье потеряли в общей сложности свыше 50 тыс. бойцов. Они также лишились 294 танков, 217 боевых машин пехоты, 160 БТР, 1515 боевых бронемашин и множества другой военной техники.

В Минобороны 6 января рассказала, что ВСУ лишились свыше 80% личного состава (12 тыс. военнослужащих) во время боёв за Курахово. Они также за это время потеряли 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, в том числе 40 танков и других боевых бронированных машин.