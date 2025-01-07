Осло, 7 января, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Отказ киевского режима от проведения мирных переговоров с Россией обернулся тяжёлыми потерями для украинских формирований и утратой территорий Украины. Такое мнение 7 января высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Станислав Красильников/РИА Новости

Дизен напомнил, что всех, кто на Западе с начала конфликта на Украине призывал к переговорам о мире, называли «путинистами», так как продолжение вооружённого противостояния считалось единственным проукраинским вариантом.

«К чему это привело? Сотни тысяч украинских военных погибли, а страна потеряла 20% территории», — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).

Эксперт также предупредил, что сегодня мирные переговоры будут значительным образом отличаться от любых подобных процессов ранее, так как Украина и НАТО проигрывают в этом конфликте, из-за чего условия для них с каждым днём только ухудшаются.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января американская газета The Washington Post написала, что из-за потерь украинской армии и дефицита личного состава Украина может не пережить ещё один год разрушительного вооружённого конфликта. При этом журналисты издания призвали Запад не спешить в вопросе урегулирования украинского конфликта, так как для США важно не допустить усиления России из-за украинского кризиса.

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис 5 января заявил о наличии у президента РФ Владимира Путина ключевого преимущества в переговорах по украинскому конфликту. По словам эксперта, Россия может не завершать этот конфликт переговорами о мире, поскольку может достигнуть этого военным путём.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не хочет садиться за стол переговоров втроём с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ. По словам Зеленского, вначале он хотел бы договориться с избранным главой Белого дома и привлечь к переговорам Европейский союз.

Путин 19 декабря 2024 года отмечал, что России не нужны предварительные условия для переговоров с Украиной. В июне российский лидер заявлял, что одним из условий для переговоров РФ с Украиной будет отказ Киева от планов вхождения в НАТО. Помимо этого киевский режим также должен признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году,