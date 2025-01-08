Стокгольм, 8 января, 2025, 23:32 — ИА Регнум. Информацию о возможном использовании хвои молодых дикорастущих ёлок для изготовления продуктов питания подтвердило Шведское агентство по безопасности пищевых продуктов. Об этом 8 января сообщило Agence France-Presse (AFP).

Евгений Биятов/РИА Новости

«Через день после того, как Бельгия предостерегла от употребления в пищу рождественских елок, шведские чиновники заявили, что хвою можно смело использовать для изготовления масла и других продуктов, при условии, что деревья молодые и дикие», — отмечается в материале агентства.

Токсиколог Аннели Виденфальк пояснила в комментарии агентству, что в Швеции есть обычай сбора и использования хвои с молодых деревьев, и в ограниченных количествах это безопасно. Собирать хвою надо в мае–июне, пока деревья не обработаны химикатами.

При этом в агентстве по безопасности пищевых продуктов подчеркнули, что поступившие в продажу рождественские ели не считаются продуктами питания, так как проходят обработку средствами защиты растений, запрещёнными для пищевых культур.

Из хвои, по данным агентства, изготавливают масляные травяные настои, сиропы, либо добавляют в алкоголь для придания аромата.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с просьбой к гражданам Бельгии не есть рождественские ёлки обратилось в преддверии окончания праздников бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA).

Необычная просьба появилась на фоне информации от экоактивистов, которая появилась на сайте города Гент. Этот город в AFSCA охарактеризовали как оплот защитников окружающей среды, и активисты перед окончанием праздников разместили множество советов по переработке ёлок. В частности, предлагалось по опыту скандинавских стран отправить их на обеденный стол в качестве одного из блюд, а также изготовить ароматическое масло из хвои.