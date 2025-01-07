Брюссель, 8 января, 2025, 01:31 — ИА Регнум. С просьбой к гражданам Бельгии не есть рождественские ёлки обратилось в преддверии окончания праздников бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA). Об этом 7 января сообщило France 24.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Ёлка на складе новогодних деревьев

«Некоторые вещи, возможно, и не требуют обсуждений, но на всякий случай. Бельгийское продовольственное агентство выпустило предупреждение в преддверии окончания праздничного сезона: не ешьте рождественскую елку», — уточняется в сообщении.

Необычная просьба появилась на фоне информации от экоактивистов, которая появилась на сайте города Гент. Этот город в AFSCA охарактеризовали как оплот защитников окружающей среды, и активисты перед окончанием праздников разместили множество советов по переработке ёлок. В частности, предлагалось по опыту скандинавских стран отправить их на обеденный стол в качестве одного из блюд, а также изготовить ароматическое масло из хвои.

AFSCA предупредило, что рождественские ёлки не предназначены для употребления в пищу ни людьми, ни животными, так как невозможно гарантировать их безопасность. Кроме того, в большинстве деревьев, специально выращенных к праздникам, вероятно наличие пестицидов.

После разъяснения AFSCA на сайте города Гент внесли правки в публикацию, изменив заголовок с «Съешьте свою рождественскую елку» на «Скандинавы едят свои рождественские елки».

Ранее ИА Регнум сообщало, что рождественскую ёлку на Трафальгарской площади в Лондоне обозвали «тощей» и «полумёртвой» по сравнению с соперницей из Нью-Йорка. Люди отметили, что с помощью подобного дерева Лондон будто пытается уничтожить Рождество.

В прошлом году главную рождественскую елку Вашингтона повалил ветер перед торжественной церемонией зажжения огней, которую традиционно проводит президент США. Норвежскую ель, которая стала главной рождественской елью страны, привезли из Западной Виргинии в начале ноября.