Бразилиа, 8 января, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Женщина в городе Торрес в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии приготовила рождественский кекс с мышьяком, которым отравила шестерых родственников. Об этом сообщил телеканал CNN.

Michael Reichel/Global Look Press

По словам представителей полиции, когда кекс поставили в канун Рождества на стол, за ним находились семеро человек, шестеро из них попробовали блюдо, которая приготовила невестка одной из жертв.

Сама женщина есть отравленный кекс не стала. Её родственники после угощения были госпитализированы с отравлением. Полиция 6 января задержала подозреваемую, и сейчас ей уже предъявили обвинения. В настоящее время 60-летняя пострадавшая и её 10-летний внучатый племянник продолжают оставаться в отделении интенсивной терапии. При этом судмедэксперты обнаружили большое количество мышьяка в желудках трёх жертв, так и не сумевших оправиться после отравления.

В полиции также рассказали, что яд подмешали в муку для кекса, и его концентрация в 2700 раз превышала допустимую норму, что, по словам экспертов, исключает возможность случайного пищевого отравления в этом случае.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября 2024 года писательница Дарья Донцова заявила об отравлении двух её собак породы мопс. По ей словам, перед этим в адрес её псов поступали угрозы от неизвестных.

В середине сентября стало известно, что травивший людей из близкого окружения химикатами житель подмосковной Балашихи, кроме своего друга, убил собственную бабушку. Обвиняемый признался в содеянном.

Мужчина угощал потерпевших заранее отравленным морсом или подсыпал химикаты в пищевую соль и еду. Он пытался отравить родственников, чтобы завладеть квартирой, а друзей — чтобы не отдавать им долги.