Брюссель, 6 января, 2025, 13:34 — ИА Регнум. В Брюсселе вооружённый ножом мужчина пытался попасть в офис исполняющего обязанности премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, но был задержан полицией. Об этом 6 января сообщил официальный представитель главы правительства страны Баренд Лейтс.

IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

«Мужчина, вооружённый ножом, был задержан полицией, его доставили в отделение. Полицейские в результате инцидента не пострадали», — приводит его слова телеканал RTBF.

Отмечается, что задержанный угрожал сотрудникам правоохранительных органов. Его мотивы пока неясны.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля четыре человека пострадали в результате нападения с ножом рядом с резиденцией канцлера ФРГ Олафа Шольца в Берлине. Участники конфликта от словесной перепалки перешли к поножовщине. В результате инцидента три человека получили серьёзные ранения и были госпитализированы. Один из пострадавших испытал сильный шок. Подозреваемого задержали недалеко от центрального железнодорожного вокзала Берлина.