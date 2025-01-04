Москва, 4 января, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Около 900 фасадов многоквартирных домов капитально отремонтировали в Москве в минувшем году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

«Обновление фасада — один из важных видов работ в рамках капремонта, ведь он не только базовая составляющая внешнего вида дома, но и неотъемлемая часть теплового контура», — подчеркнул Пётр Бирюков.

По его словам, для каждого типа фасада применяется специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания. «В 2024 году отремонтировали около 900 фасадов», — отметил заместитель мэра российской столицы.

Как сообщил Пётр Бирюков, всего за время реализации столичной программы капремонта многоквартирных домов с 2015 года были выполнены работы по ремонту более 10 тыс. фасадов.