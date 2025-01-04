Москва, 4 января, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Конфликт со стрельбой произошёл в одной из квартир на улице Тёплый стан в Москве. В больницу доставили двоих раненых — мужчину и женщину, сообщил 4 января Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

«Всё произошло час назад между молодыми людьми. В результате стрельбы ранены три человека, в том числе 13-летний ребёнок», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место медики осмотрели подростка и оставили дома, а 20-летнюю женщину и 27-летнего мужчину госпитализировали. По предварительным данным, огонь открыл мужчина. В произошедшем разбираются следователи.