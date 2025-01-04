Киев, 4 января, 2025, 16:25 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому над игорным бизнесом Украины будет усилен контроль. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Зеленский наконец подписал законопроект об усилении контроля на игорном рынке», — отметил депутат.

Ранее Железняк сообщал, что Верховная рада приняла данный закон. Согласно документу, на Украине до 1 апреля 2025 года будет сформирован новый государственный орган и определится министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса. Также этот закон запрещает сайты и приложения с онлайн-казино и на обязательном уровне вводит расчёты через банки в этой сфере, а также запрещает приём ставок в кредит.

Как передавало ИА Регнум, с 1 июля 2009 года на всей территории России, кроме специально выделенных зон, запретили игорный бизнес. Было выделено четыре игорные зоны: одна в районе Владивостока, другая на Алтае, третья — под Калининградом, четвёртая — на Азово-Черноморском побережье Кавказа.

23 июля 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволил создать игорную зону на территории Республики Крым. В 2016 году границы крымской игорной зоны были определены в пределах санатория «Жемчужина». Жители посёлка Гаспра поддержали её создание, проголосовав за изъятие участка в 17 га из границ населённого пункта.