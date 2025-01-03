Хэбэй, Китай, 3 января, 2025, 14:19 — ИА Регнум. В городе Чэндэ в китайской провинции Хэбэй ввели в полномасштабную эксплуатацию гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) «Фэннин», сообщило в пятницу, 3 января, агентство «Синьхуа».

Matthias Bein

Это крупнейшая подобная электростанция в мире. Её установленная мощность составляет 3,6 млн кВт. Станция рассчитана на выработку 6,61 млрд кВт/ч электроэнергии в год. С момента ввода в эксплуатацию первой части энергоблоков в 2021 году станция выработала около 8,62 млрд кВт/ч электроэнергии.

Ввод станции в полномасштабную эксплуатацию позволит экономить 480,8 тыс. тонн условного топлива в угольном эквиваленте и сократить выбросы углекислого газа на 1,2 млн тонн в год, отмечается в сообщении.

Гидроаккумулирующая электростанция — гидроэнергетическое сооружение, которое способно запасать электрическую энергию, возвращая её в энергосистему по мере необходимости.

Как передавало ИА Регнум, «РусГидро» и китайская энергетическая компания PowerChina ранее подписали соглашение о сотрудничестве в сфере строительства ГАЭС в России. Документ также предполагает сотрудничество при строительстве гидроаккумулирующих электростанций на территории третьих стран.