Париж, 2 января, 2025, 15:47 — ИА Регнум. Смерть светской львицы Джоселин Вильденштейн, перенёсшей множество пластических операций и известной как «женщина-кошка», была внезапной и наступила во сне. Об этом сообщил её жених, модельер Ллойд Кляйн в беседе с изданием People.

IMAGO/MediaPunch/Global Look Press

По его словам, вечером 31 декабря у него и Джоселин был приятный «счастливый час». Они решили немного поспать, чтобы хорошо выглядеть в новогоднюю ночь.

«Мы вздремнули, и когда я проснулся, я сказал: «Джоселин, нам нужно проснуться, нам нужно одеться», а она была холодной и мёртвой», — рассказал Кляйн.

Он отметил, что Вильденштейн страдала флебитом — воспалением вен. Из-за этого у неё сильно опухли ноги, а кровь должным образом не поступала в мозг.

Болезнь, добавил модельер, не помешала его подруге прекрасно провести Рождество во Франции. Всего за несколько дней до смерти её здоровье было «идеальным».

Как сообщало ИА Регнум, обладательница миллиардного состояния, уроженка Лозанны Джоселин Вильденштейн умерла в Париже в возрасте 84 лет. Она прославилась необычными чертами лица, приобретёнными в результате операций.