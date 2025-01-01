Лондон, 1 января, 2025, 22:50 — ИА Регнум. «Женщина-кошка» Джоселин Вильденштейн внезапно умерла, ей было 84 года. Об этом написала британская газета Daily Mail.

IMAGO/John Barrett/PHOTOlink /MediaPunch/ТАСС Джоселин Вильденштейн

Светская львица Вильденштейн — бывшая миллиардерша, была также известна множеством сделанных экстремальных пластических операций на лице в стремлении стать похожей на кошку. У неё были ярко выраженные кошачьи глаза и львиные черты лица. Её и называли «женщина-кошка».

Джоселин Вильденштейн скончалась 2 января в своём дворце в Париже от тромбоэмболии лёгочной артерии (закупорка лёгочной артерии).

О её смерти СМИ сообщил партнёр «кошки» Ллойд Кляйн. Последний раз пару видели 18 декабря на улицах Парижа.