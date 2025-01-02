Москва, 2 января, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Сказочный блокбастер «Финист. Первый богатырь» вышел в российский прокат. Фильм был создан при поддержке «Национальной Медиа Группы».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Финист. Первый богатырь» — предыстория к популярной серии фильмов об отечественных супергероях.

Сюжетная линия погружает зрителя в мир русских былин, отметили в своём репортаже журналисты РЕН ТВ. В поисках славы Финист отправляется в опасное путешествие на Восток, где понимает, что один в поле не воин, а любовь и настоящая дружба действительно существуют.

Фильм включает в себя значительное количество спецэффектов и графики. «Восточные» сцены снимали на территории заповедников и национальных парков Казахстана. Для персонажей были подготовлены стилизованные под старину костюмы.

Режиссёром фильма выступил Дмитрий Дьяченко. Главные роли сыграли Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов и Сергей Лавыгин.

Как передавало ИА Регнум, премьера фильма «Финист. Первый богатырь» состоялась 25 декабря в Москве. Со сцены кинотеатра «Октябрь» генеральный продюсер «Финиста» Эдуард Илоян поздравил собравшихся с премьерой и с 10-летием с начала выпуска полнометражных фильмов студии Yellow, Black and White. Создатели сказки про Финиста рассказали, что планируют продолжение серии фильмов — предполагается снять ещё по крайней мере две картины.