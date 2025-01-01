Баку, 1 января, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Поверенного в делах Ирана в Баку Джафара Агаи Мариана вызвали в МИД Азербайджана и выразили ему недовольство по поводу разжигания антиазербайджанских настроений в Иране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«На встрече иранской стороне был выражен решительный протест в связи с оскорбительными высказываниями в адрес Азербайджана и его президента, прозвучавшими 29 декабря на мероприятии в Ардебиле с участием представителя верховного лидера Ирана в этой провинции Хасана Амели, которое транслировалось по радио — и телеканалам иранской новостной сети», — указано в сообщении.

В азербайджанском МИД отметили, что пропаганда такого рода не идёт на пользу двусторонним отношениям между государствами, и она направлена на разжигание вражды. Также в ведомстве потребовали прекращения подобных провокаций.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря МИД Азербайджана обвинил Госдеп США во вмешательстве во внутренние дела страны и назвал последние четыре года потерянными для азербайджано-американских отношений. Официальный представитель ведомства Айхан Гаджизаде указал на двойные стандарты в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена при оценке ситуации с правами человека в Азербайджане. По его словам, такая позиция главы Госдепа «привела к параличу политики США на Южном Кавказе в целом».