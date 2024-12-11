Баку, 12 декабря, 2024, 01:49 — ИА Регнум. МИД Азербайджана обвинил Госдеп США во вмешательстве во внутренние дела страны и назвал последние четыре года потерянными для азербайджано-американских отношений. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Азербайджан

МИД Азербайджана решительно осудил и отверг заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Оно названо предвзятым и искажающим ситуацию с защитой прав и свобод человека в Азербайджане.

"К сожалению, из-за вмешательства руководимого госсекретарем Блинкеном Госдепартамента США во внутренние дела Азербайджана в течение последних четырёх лет указанный период считается потерянным для азербайджано-американских отношений", - отметил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде.

Официальный представителя МИД указал на двойные стандарты в позиции Блинкена при оценке ситуации с правами человека в Азербайджане. По словам Гаджизаде, такая позиция главы Госдепа "привела к параличу политики США на Южном Кавказе в целом".

Гаджизаде выразил надежду на то, что отношения взаимной дружбы и партнерства между Азербайджаном и США восстановятся в период новой американской администрации.

Блинкен 11 декабря призвал власти Азербайджана прекратить репрессии против СМИ и гражданского общества. Глава Госдепа предложил освободить задержанного за хулиганство и мошенничество правозащитника Руфата Сафарова и сотрудников оппозиционного интернет-канала Meydan TV, которые обвиняются в контрабанде.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Путин и Алиев подтвердили взаимную заинтересованность стран в дальнейшем всестороннем развитии стратегического партнёрства и союзничества и договорились о продолжении контактов Москвы и Баку на различных уровнях.

18 — 19 августа Путин посетил Азербайджан с официальным визитом. На встрече с Алиевым президент РФ отметил, что Россию и Азербайджан связывают тесные узы на протяжении веков. Алиев отметил настрой на укрепление взаимодействия с Москвой по всем направлениям.

Москва и Баку подписали три соглашения и три меморандума, касающиеся кооперации в разных сферах, в том числе в туризме, климате, медицине, науке, образовании, инвестициях.