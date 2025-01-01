Барнаул, 1 января, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Водитель иномарки устроил дрифт с фейерверками в Барнауле, после чего им заинтересовались правоохранители. Об этом сообщил 1 января Telegram-канал «112».

Кадр из видео

На опубликованных кадрах синий автомобиль, украшенный гирляндой и выпускающий салюты, резко входит в повороты на одной из трасс. Так в городе отмечали Новый год, говорится в описании ролика.

«Правда, перед сотрудниками полиции лихачу всё же пришлось объясняться», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в подмосковном Красногорске ночью 1 января сгорел автомобиль с фейерверками. По предварительным данным, водитель находился в нетрезвом состоянии и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение. После этого в машине начала взрываться пиротехника. Из-за аварии было перекрыто движение. Водителя, скрывшегося с места ДТП, разыскивают правоохранители.