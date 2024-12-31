Якутск, 31 декабря, 2024, 18:52 — ИА Регнум. В Якутии фермеры вылепили из замороженного навоза (балбаха) фигуры змей. Публикации появились в местном Telegram-канале Yakutsk News.

кадр из видео

«Молодой фермер Сардаана Тимофеева вылепила из навоза символ 2025 года. Теперь в Мытахском наслеге Горного улуса красуется вот такой экологичный символ — светящаяся Змея», — указано в публикации.

Девушка украсила свою статую праздничной гирляндой.

Ещё одним автором подобной скульптуры стал житель села Уолба Таттинского Иван Боппосов, который соорудил символ Нового года высотой в несколько метров.

Его старший брат Михаил Боппосов уже более десяти лет ежегодно создаёт к Новому году скульптуры из навоза. По словам местных жителей, его скульптуры пользуются спросом среди туристов, которые загадывают желания, прикасаясь к ним. Так, в 2021 году он создал целую семью тигров к Новому году.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» Кара-оол Допчун-оол заявил, что в 2025 году не будет аварий, катаклизмов и войн, потому что его символом является змея, которая приносит спокойствие и гладкость во все сферы жизни.