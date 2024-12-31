Кызыл, 31 декабря, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Следующий год пройдёт без природных катаклизмов, и Россия получит хороший урожай. Об этом заявил верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» Кара-оол Допчун-оол.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Даже когда, например, в январе–феврале будут морозы, они будут несильными. Никакой опасности нет и для урожая. В 2025 году он будет хороший. Много зерна соберём», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Шаман объяснил это тем, что символом 2025 года является змея, которая приносит спокойствие и гладкость во все сферы жизни, поэтому, в отличие от 2024 года, в новом году не должно быть аварий, катаклизмов и войн.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики РФ, оно постоянно растёт и обладает большим экспортным потенциалом.

Глава государства отметил, что сельское хозяйство в РФ развивается хорошим темпом, составляющим 3% в год. Если в 1986 году СССР закупил 35 млн т зерновых, то в 2023 году Россия экспортировала 66 млн т, добавил президент.