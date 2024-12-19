Москва, 19 декабря, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики РФ, оно постоянно растёт и обладает большим экспортным потенциалом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики РФ. Оно развивается хорошим темпом, составляющим 3% в год, и нас не может не радовать то, что происходит в отечественном сельском хозяйстве», — отметил российский лидер.

Путин напомнил, что в 1986 году СССР закупил 35 млн т зерновых, однако в 2023 году Россия экспортировала 66 млн т.

«Ещё в 2000 году мы начали экспортировать зерно, но тогда это было около 1,2 млн т в год. А сейчас показатель достиг 66 млн. Это кажется невозможным, но это происходит. Россия входит в три крупнейших мировых экспортёра продовольствия, а по экспорту пшеницы и вовсе лидирует в мире», — добавил глава государства.

Президент отметил, что Россия имеет стабильно хороший урожай, что создаёт большой потенциал для экспорта.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на выездном совещании в Саратовской области заявил, что ситуация в российском агропромышленном комплексе остаётся штатной, несмотря на ухудшение погоды во время весенних полевых работ. На тот момент было собрано почти 64 млн тонн пшеницы.