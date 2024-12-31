Николаев, Украина, 31 декабря, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы планируют совершить провокации в Николаеве с использованием осколков российских боеприпасов. Об этом «РИА Новости» рассказали в пророссийском подполье.

Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам подпольщиков, представители СБУ собрали осколки российских снарядов, чтобы использовать их для создания фейковых сообщений о прилётах.

«В последнее время в Николаеве фиксируется активное присутствие людей с опознавательными знаками ООН, что также может быть связано с подготовкой провокаций», — добавили в подполье.

Предполагается, что провокации, диверсии могут быть организованы в праздничные дни.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины могут устроить провокацию в новогоднюю ночь. Таким мнением поделился депутат Государственной думы, член комитета по обороне Андрей Колесник.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также указывала, что глава киевского режима Владимир Зеленский превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок. По словам дипломата, он камуфлировал свою истинную личину, и многие на Западе уверовали в его якобы благие намерения. Однако террористическая сущность обнажилась.