* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 31 декабря, 2024, 03:17 — ИА Регнум. Владимир Зеленский уволил Романа Машовца (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) с поста заместителя руководителя своего офиса. Соответствующий указ опубликован на сайте главы киевского режима.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

В России Машовец объявлен в розыск. МВД заявило, что его разыскивают по статье УК, не уточнив преступление, в котором обвиняют политика.

Свой пост в офисе Зеленского он занимал с апреля 2020 года. Ранее Машовец служил в украинских силовых спецведомствах.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ пресекла канал поставки взрывчатки в Россию из Италии и Германии. По данным ФСБ, взрывчатку и электродетонаторы планировалось использовать для совершения терактов. Доставку взрывчатых веществ курировал Машовец. Силовики задержали занимавшихся подготовкой теракта.

Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по статье о контрабанде взрывчатых веществ.

В мае 2023 года один из задержанных за подготовку терактов в Крыму сообщил, что его вербовал Машовец. Их встреча проходила в польском Кракове летом 2022 года. По словам задержанного, замглавы офиса Зеленского работал на украинскую разведку.