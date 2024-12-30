Вашингтон, 30 декабря, 2024, 07:14 — ИА Регнум. Расположенный в Нью-Йорке самый высокий небоскрёб Empire State Building высотой 443 м подсветили в цвета американского флага, чтобы почтить память бывшего президента США демократа Джимми Картера. Об этом 29 декабря сообщается на странице небоскрёба в социальной сети Х.

@EmpireStateBldg

«Сегодня мы будем сиять в красном, белом и синем цветах, чтобы почтить жизнь и наследие президента Джимми Картера»,— уточняется в сообщении администрации небоскрёба.

Джимми Картер скончался в воскресенье, 29 декабря, на 101-м году жизни. Экс-президент США провёл в хосписе почти два года. Картер — 39-й президент США, находившийся у власти в период с 1977 по 1981 год. Он вошёл в историю как самый долгоживущий американский президент. В октябре ему исполнилось 100 лет.

Соболезнования родным и близким Картера выразили действующий президент США Джозеф Байден, избранный президент США Дональд Трамп и бывшие американские лидеры Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама.

В Вашингтоне пройдёт масштабная церемония прощания с 39-м президентом США Джимми Картером. Глава Белого дома Байден отметил, что подготовка к мероприятию уже началась. В настоящий момент организаторы церемонии согласовывают с родственниками Картера её сроки. По словам Трампа, американцы должны выразить Картеру благодарность за его попытки сделать жизнь граждан США лучше.