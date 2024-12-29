Москва, 29 декабря, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Советская и российская актриса театра, кино и сериалов, актриса озвучивания и дубляжа Надежда Подъяпольская скончалась 28 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Московского ТЮЗа.

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Актриса умерла на 83-м году жизни, причина её смерти не уточняется.

«Прощание состоится в крематории Николо-Архангельского кладбища 31 декабря в 10:20», — уточняется в публикации.

Надежда Подъяпольская родилась в 1941 году, окончила Драматическую студию при Центральном детском театре и служила в Московском ТЮЗе. Свой творческий путь в кино она начала как актриса дубляжа. Она принимала участие в озвучивании таких известных кинофильмов, как «Приключения Электроника», «Новогодняя сказка», «Трое на острове». Именно она озвучивала одного из главных героев популярных детских детективов «Кортик» и «Бронзовая птица» — Славку Эльдарова.

Кроме того, Подъяпольская озвучивала героев таких фильмов, как «Джокер», «Дюна», «Оно».

В кино актриса дебютировала в 1985 году в фильме «Анчутка», а также снималась в проектах «Кухня», «Интерны», «Пятницкий», «Глухарь». Её фильмография насчитывает более 120 ролей в кино и сериалах.