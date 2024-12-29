Москва, 29 декабря, 2024, 17:33 — ИА Регнум. В Москве продлили до 31 декабря 2025 года срок упрощённого получения ночных пропусков для грузовиков. Об этом 29 декабря сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Ю. Иванко

«Принятые меры позволяют регулировать потоки грузового транспорта таким образом, чтобы он не мешал другим участникам дорожного движения, при этом стабильно снабжал Москву продуктами и товарами первой необходимости», — процитировал Ликсутова официальный портал мэра столицы.

Все грузовики весом более 3,5 т, передвигающиеся в пределах Московской кольцевой автодороги, должны иметь дневной, с которым можно ездить круглосуточно, или ночной пропуска.

Форма получения ночного пропуска упрощённая. Необходимо лишь свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение и диагностическая карта при массе автомобиля более 12 т.

На портале уточняется, что пропуск могут аннулировать на 30 дней, если перевозчика отходов строительства, сноса и грунтов привлекут к административной ответственности. На 180 дней его аннулируют, если на платформах эвакуаторов перевозят любые грузы, кроме автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения с 1 января 2025 года. Так, в 10 раз будет увеличен штраф за проезд под знак, запрещающий движение грузовых транспортных средств. Штрафы за нарушение запрета в Москве и Санкт-Петербурге будут отличаться от остальных. Например, за проезд под запрещающий знак в указанных городах нарушитель будет обязан уплатить штраф в размере 7,5 тыс. рублей (ранее — 5 тыс. рублей).