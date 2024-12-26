Москва, 26 декабря, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения с 1 января 2025 года. Документ 26 декабря опубликован на сайте правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Больше всего вырастет штраф за управление автомобилем в пьяном состоянии или за передачу машины нетрезвому лицу — с 30 тыс. до 45 тыс. рублей. За повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО штраф увеличится до 5 тыс. рублей.

Максимальные штрафы за превышение скорости и выезд на встречную полосу подняли до 7,5 тыс. рублей, за проезд на «красный» — до 1,5 тыс. рублей, за нарушение разметки или требований, предписанных дорожными знаками — до 750 рублей. За выезд на полосу для общественного транспорта — до 2250 рублей.

Также снизится скидка с 50% до 25% при своевременной оплате штрафа. Но «льготный» период теперь составит 30 дней, а не 20.

Как передавало ИА Регнум, президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец», член ОП РФ Михаил Аничкин заявил, что повышение штрафов за нарушение ПДД уже назрело. Он напомнил, что этот вид санкций давно не менялся. О том, что их нужно ужесточить, свидетельствует и статистика о нарушениях правил дорожного движения.

Автоэксперт Пётр Баканов объяснил повышение штрафа за езду без полиса ОСАГО тем, что в России часто пренебрежительно относятся к этому правилу. Проблема с его нарушением существует не первый год. Ужесточение мер должно повлиять на дисциплинированность водителей.