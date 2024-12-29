Москва, 29 декабря, 2024, 16:16 — ИА Регнум. В Зеленограде демонтировали полуразрушенный производственный комплекс на территории «Алабушево». Об этом 29 декабря сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Портал градостроительного комплекса Москвы

По его словам, возведение здания велось с 2011 по 2019 год, затем было приостановлено.

«Для решения вопроса по ликвидации долгостроя объект взяла в работу Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства, действующая в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы. Контракт с застройщиком был расторгнут в 2022 году в судебном порядке. Сейчас площадка освобождена, объект демонтирован», — процитировал Овчинского портал Градостроительного комплекса Москвы.

Он отметил, что в Москве применяют определённый правовой механизм, при котором город выявляет аварийные здания и обращается в суд. После оценки независимыми экспертами технического состояния принимается решение о сносе или восстановлении объекта.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что у аварийных недостроенных столичных зданий собственники не всегда должным образом огораживают и охраняют территорию, создавая опасность для жителей. По иску департамента Арбитражный суд вынес решение о сносе недостроенного объекта площадью почти 1,8 тыс. кв. м на территории «Алабушево».

Как сообщало ИА Регнум в июне, администрация Западного административного округа Москвы в течение первого полугодия 2024 года демонтировала 81 самострой, освободив от незаконных построек в общей сложности 5,7 тыс. кв. м. За полгода инспекторы выявили 109 нарушений землепользования и эксплуатации нежилых площадей, а также 245 незаконных построек, из которых 194 — капитальные.