Москва, 11 июля, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Администрация Западного административного округа Москвы в течение первого полугодия 2024 года демонтировала 81 самострой, освободив от незаконных построек в общей сложности 5,7 тыс. кв. м, заявил начальник госинспекции по недвижимости Иван Бобров. Об этом 11 июля сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Илья Питалев/РИА Новости

Он рассказал об итогах работы по пресечению нарушений в имущественно-земельной сфере в районе. За полгода инспекторы выявили 109 нарушений землепользования и эксплуатации нежилых площадей, а также 245 незаконных построек, из которых 194 — капитальные.

«За отчётный период мы демонтировали 81 самовольную постройку и освободили 5713 квадратных метров общественной территории», — отметил Бобров.

Кроме того, за полгода на западе Москвы восстановили 19 ветхих строений и демонтировали 50 аварийных сооружений, которые, не подлежали восстановлению.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в Москве стартовал 25-й курс, в ходе которого жители выберут лучший реализованный проект в области строительства. В этот раз на участие в нём пришло рекордное число заявок — 137. Больше всего участников в номинации «Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования». Голосование проходит на портале «Активный гражданин», победителей наградят в августе, в преддверии Дня строителя.