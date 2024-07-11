На западе Москвы демонтировали более 80 самостроев за полгода
Западный административный округ Москвы за полгода освободили от 81 самостроя
Москва, 11 июля, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Администрация Западного административного округа Москвы в течение первого полугодия 2024 года демонтировала 81 самострой, освободив от незаконных построек в общей сложности 5,7 тыс. кв. м, заявил начальник госинспекции по недвижимости Иван Бобров. Об этом 11 июля сообщили на официальном сайте мэра столицы.
Он рассказал об итогах работы по пресечению нарушений в имущественно-земельной сфере в районе. За полгода инспекторы выявили 109 нарушений землепользования и эксплуатации нежилых площадей, а также 245 незаконных построек, из которых 194 — капитальные.
«За отчётный период мы демонтировали 81 самовольную постройку и освободили 5713 квадратных метров общественной территории», — отметил Бобров.
Кроме того, за полгода на западе Москвы восстановили 19 ветхих строений и демонтировали 50 аварийных сооружений, которые, не подлежали восстановлению.
Как сообщало ИА Регнум, в июне в Москве стартовал 25-й курс, в ходе которого жители выберут лучший реализованный проект в области строительства. В этот раз на участие в нём пришло рекордное число заявок — 137. Больше всего участников в номинации «Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования». Голосование проходит на портале «Активный гражданин», победителей наградят в августе, в преддверии Дня строителя.