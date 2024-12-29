Чебоксары, 29 декабря, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев призвал жителей республики воздержаться от покупки пиротехники из-за опасного фальсификата. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Участились случаи завоза к новогодним праздникам фальсификата пиротехнических изделий (салютов, фейерверков, петард и прочего). Они могут содержать взрывоопасные и мгновенно детонирующие вещества и принести непоправимый вред жизни и здоровью», — указал он.

Губернатор обосновал свою рекомендацию тем, что среди пиротехнической продукции может оказаться фальсификат, содержащий опасные взрывчатые вещества, и такая продукция может быть прислана по заказу украинских спецслужб.

Николаев также порекомендовал позаботиться о безопасности и отметил, что в условиях специальной военной операции использование такой продукции может быть излишним.

Глава региона отметил, что поручил главам муниципалитетов навести порядок в уличной торговле и не допускать продажу пиротехники в палатках.

Как передавало ИА Регнум, запрет на использование пиротехники ввели в Тверской области постановлением властей. Штраф для граждан за нарушение постановления составит до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей. За фейерверки будут штрафовать в Волгоградской области. Москвичам не рекомендовал использовать пиротехнику департамент региональной безопасности.