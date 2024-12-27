Москва, 27 декабря, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Департамент региональной безопасности Москвы рекомендовал воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и других аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, а также новогодних елок. Это связано с участившимися случаями провокаций с ее использованием.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Некачественные или неаккуратно запущенные фейерверки могут привести к пожарам. Заряды ранее влетали в окна ближайших домов, попадали в автомобили или мусорные контейнеры.

Кроме того, запуск пиротехники чреват травмами. Чаще всего это повреждения конечностей, ожоги и контузии. Большинство фейерверков содержит высокотоксичные вещества, поэтому можно получить не только ожоги дыхательных путей, но и общее отравление газом и взвешенными частицами.

За нарушение правил эксплуатации пиротехники и пожарной безопасности гражданам грозит штраф. В случае чрезвычайного происшествия, повреждения имущества или причинения вреда человеку его сумма увеличивается втрое.

Соблюдение правил пожарной безопасности позволит провести праздники спокойно и сохранить о них приятные воспоминания.