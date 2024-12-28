Ярославль, 28 декабря, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Два приятия в Ярославской области, загрязнявшие воздух, «Феникс» и «Регион-склад» приостановили работу по решению суда. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Люди жаловались на резкий запах в районе предприятия «Феникс» в Тутаеве. Поддержали жителей и довели до финального решения ситуацию с выбросами и загрязнением воздуха», — написал он 27 декабря в Telegram-канале.

Евраев отметил, что власти вместе с органами прокуратуры провели проверки, специалисты центра охраны окружающей среды взяли пробы воздуха. Анализ показал, что концентрация формальдегида в атмосфере более чем в пять раз превышает допустимые нормы.

Через суд деятельность предприятия приостановили на 30 дней. Кроме того, следственный комитет РФ начал проверку, на основании которой может быть возбуждено уголовное дело.

Аналогичная ситуация сложилась с компанией «Регион-склад», которая занимается пропаркой цистерн. Предприятию также предписали прекратить деятельность на месяц. Министерство лесного хозяйства и природопользования, а также компетентные органы держат на контроле исполнение судебных постановлений.

Как передавало ИА Регнум, в октябре Росалкогольтабакконтроль приостановил действие лицензии крупнейшему производителю водки в России Novabev Group, находящемуся в Нижегородской области. Предприятие нарушало требования по утилизации отходов, которые попадали в реку Чугунка, что приводило к гибели рыбы.