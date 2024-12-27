Мелитополь, 27 декабря, 2024, 19:13 — ИА Регнум. В Запорожской области 73-летнего местного жителя будут судить за государственную измену. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщили в Генеральной прокуратуре.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«По версии следствия, с октября 2023 года по май 2024 года пенсионер, используя мобильное приложение, произвел 16 операций по переводу денежных средств на общую сумму 15,5 тыс. гривен (более 37 тыс. рублей) на расчётные счета иностранного банка, используемого спецслужбами Украины», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Отмечается, что эти средства были предназначены для финансовой поддержки украинских военных.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена, совершенная путем оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации»).

Дело направлено в Запорожский областной суд.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Севастополе вынесли приговор сотруднице научно-исследовательского института, обвиняемой в государственной измене. Женщина была завербована агентом спецслужбы Украины. По его указанию в 2023 году она передавала украинской разведке сведения о дислокации кораблей Черноморского флота России. Суд дал ей 15 лет лишения свободы.