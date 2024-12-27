Москва, 27 декабря, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Букмекерская компания OLIMPBET запустила уникальный новогодний проект. Клиенты OLIMPBET получили возможность увидеть персональные итоги года в приложении, дополненные тёплыми поздравлениями от звезд хоккея и амбассадоров компании.

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OLIMPBET вывел персонализацию на новый уровень, сделав статистику максимально детализированной. Пользователи могут узнать не только ключевые показатели своего года (количество ставок, популярные виды спорта и самые успешные месяцы), но и получить индивидуальные поздравления, адаптированные под их предпочтения. Они подбираются в зависимости от команды, на которую чаще всего делались ставки, что делает каждое сообщение особенно значимым и личным. Например, хоккеист ЦСКА Владислав Каменев и защитник «Спартака» Егор Зайцев записали благодарственные видеообращения для фанатов своих клубов, вдохновляя их на новые победы вместе с командой.

Пользователей также поздравили игроки дальневосточных клубов КХЛ: вратарь «Адмирала» Андрей Мишуков и нападающий «Амура» Игнат Коротких. Они пожелали болельщикам удачи и ярких моментов в 2025 году, отметив, что поддержка фанатов играет ключевую роль в успехе команд. Пользователей также поздравили хоккеисты других клубов-партнеров OLIMPBET.

Особый сюрприз — участие знаменитого шеф-повара Константина Ивлева. Его новогодние пожелания добавили проекту душевности, а известный боец Сергей Павлович, также один из амбассадоров OLIMPBET, передал пожелания здоровья и благополучия, подчеркивая важность единства и веры в спортивные достижения.

«Мы как букмекер выступили на уровне ведущих технологичных компаний, таких как «Яндекс» или «Сбер», взяли курс на инновации, современность, прозрачность. Наше стремление — быть букмекером с человеческим лицом, который близок своим клиентам и понимает их потребности», — отметил директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев.

Представив прозрачную персонализированную статистику, OLIMPBET подчеркнул приверженность инновациям и вниманию к потребностям пользователей.