Оренбург, 27 декабря, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Администрация оренбургского села Красный Коммунар объяснила установку новогодней ёлки из вторсырья тем, что хотела провести эксперимент. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявили представители властей.

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Ранее местные жители выразили недовольство по поводу искусственной ёлки, размещённой возле хоккейной площадки.

«Эта ёлка из вторичного сырья установлена практически в поле и в качестве эксперимента. Для жителей села на центральной площади стоит традиционная искусственная ель, украшенная новогодними игрушками», — заявили в администрации. Её слова приводит «РИА Новости».

Представитель администрации сказал, что люди хотят живую ель, но власти полагают это нецелесообразным, в том числе с экологической точки зрения.

Как передавало ИА Регнум, руководитель сети ёлочных базаров Владислав Пухарев рассказал, на какие праздничные деревья стоит обратить внимание. Он отметил, что довольно долго стоят пихта или сосна. Обычная ёлка стоит от пяти дней до двух недель. Чтобы продлить срок службы ёлки, следует ставить дерево подальше от отопительных приборов: чем прохладнее место, тем дольше ёлка простоит. Обязательно нужно купить подставку, в которую можно наливать воду, в ней дерево проживёт дольше.