Москва, 17 декабря, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Цена на отечественные ёлки в этом году будет стартовать от 2 тысяч рублей за метр, по крайней мере, в Москве. Импортная пихта Нордмана будет стоить от 10 тысяч рублей за метр. Руководитель сети ёлочных базаров Владислав Пухарев рассказал, на какие праздничные деревья стоит обратить внимание, и как выбрать ёлку, которая долго не увянет.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Каждый год мы завозим обычно русскую ёлочку, сосну обыкновенную и импортную пихту Нордмана из Дании, также есть всевозможные поделки из ёлочки из веток сосны, декоративные на подставке, их можно как на подарок, так и на стол поставить тем, кто ставит искусственную, а ещё обычные наборы пихтового лапника тоже создадут новогоднее настроение в доме, благодаря своему аромату», — рассказал эксперт.

Пухарев добавил, что за живой ёлкой надо отправляться на специализированные базары после 15 — 20декабря. В это время они откроются в Подмосковье и в Москве.

«Если вы хотите, чтобы у вас дерево стояло дольше, лучше брать пихту или сосну, они стоят дольше и не сыпятся, но у них слабый аромат. Обычная русская ёлочка, стоит недолго от 5 до 14 дней максимум, и уже через неделю начинает осыпаться. Но у неё лучше запах, и для нас она более традиционная и дешёвая», — подчеркнул собеседник.

Чтобы продлить срок службы ёлки, следует учитывать несколько моментов. Во-первых, ставить подальше от отопительных приборов: чем прохладнее место, тем дольше ёлка простоит. Обязательно нужно купить подставку, в которую можно наливать воду, в ней дерево проживёт дольше. Ещё есть специальные средства для продления жизни ёлки, эту жидкость необходимо налить в воду, сообщил эксперт.

«Необходимо визуально наблюдать за тем, как вода заканчивается и подливать. Есть более дорогие подставки, которые имеют звуковой сигнал при опускании уровня воды. Они вам подадут пищащий сигнал, и вы сможете понять, когда стоит добавить воды. Каждый день дерево выпивает где-то 200−300 грамм. То есть, если этого ёлка не делает, то это плохо. Значит, у неё срез не потребляет воду, и нужно попытаться зачистить каким-то образом, чтобы снова начала вода попадать в дерево», — отметил Пухарев.

Эксперт также посоветовал просить на ёлочном базаре распаковывать деревья, которые обычно транпортируются в сетке. После этого следует провести рукой по дереву, посмотреть, чтобы визуально не было никакого лишая, сломанных и сухих веток. Ветки должны быть мягкие, игла не должна оставаться в руке. Попросите продавца постучать дерево о землю, иголки не должны сыпаться, подчеркнул он.

«Если немножко осыпается сухой хвои, это не страшно, это транспортировочные иглы, они остаются возле ствола дерева и вместе с деревом доезжают. А вот если прямо с веток хвоя осыпается и ветки сухие и ломаются, тогда да, это уже дерево старое, оно уже долго не простоит», — рассказал собеседник.

Также если мороз, то после того как принесли домой ёлку, необходимо оставить её на некоторое время, например, в коридоре, а не сразу устанавливать. Ветки должны оттаять и снова стать мягкими, ведь когда дерево попадает с мороза в дом, у него стресс и ему нужно постепенное оттаивание, добавил Пухарев.

В октябре глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о старте традиционной акции «Экоёлка». Её участники дарят вторую жизнь ненужным вещам и создают новогодние игрушки из использованного пластика. Лучшие декорации украсят главную экоёлку страны. В прошлом году всероссийская акция собрала свыше пяти тысяч новогодних экологичных игрушек со всей страны. Авторы создавали украшения из ненужных вещей, старых компакт-дисков, пластиковых бутылок, полиэтилена, одноразовой посуды, сломанных пуговиц и показали, что вторичное использование не только снижает вред окружающей среде, но и может дарить радость.