Таймырский район, Красноярский край, 27 декабря, 2024, 14:16 — ИА Регнум. На Таймыре впервые за 40 лет выловили считавшегося исчезнувшим сибирского осетра. Об этом сообщил замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков.

A. Hartl/Global Look Press

Он сообщил, что во время экспедиции по полуострову Таймыр в 2024 году из реки Пясина выловили 16 особей данного вида. Отмечалось, что осётр пясинской популяции находится в Красной книге с 1982 года.

«Всякая информация о его поимке исчезла не только из промысловой статистики, но из научных отчётов и публикаций. В XXI веке само существование сибирского осетра в бассейне Пясины стали подвергать сомнению», — рассказал эксперт в беседе с ТАСС.

Учёный отметил, что это открытие говорит о том, что популяция не только сохранилась в регионе, но и естественным образом воспроизводится. Тем не менее, по его словам, нельзя ждать, когда рыбные запасы сами восстановятся, нужно проводить мероприятия по мелиорации, искусственному воспроизводству и выпуску молоди.

Как передавало ИА Регнум 13 декабря, ученые Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук создали электронную информационную базу редких и охраняемых растений Уватского района. В каталог вошли данные о более чем 50 видах растений, произрастающих на территории района.

18 декабря исследователи Сибирского федерального университета составили актуальный список редких видов животных Эвенкии. В него вошли два млекопитающих и 40 птиц, среди которых — черный аист, пискулька, сибирский таёжный гуменник, беркут, филин и др.