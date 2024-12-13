Тюмень, 13 декабря, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Ученые Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) создали электронную информационную базу редких и охраняемых растений Уватского района. В каталог вошли данные о более чем 50 видах растений, произрастающих на территории района. Проект реализован в рамках гранта, который предоставила компания «РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Тюменские ученые создали цифровую базу редких растений

Реализация проекта поможет в выработке научных рекомендаций по сохранению редких видов и будет способствовать популяризации природоохранных знаний среди школьников и студентов биологических специальностей, а также экологическому просвещению жителей Тюменской области.

Ученые также провели полевые исследования на территории Уватского района, во время которых они искали новые растения и уточняли местонахождения ранее известных охраняемых видов. Во время экспедиции они обнаружили новый для Тюменской области вид — шилолистник водяной, который ранее встречали только на севере Западной Сибири. Ученые также смогли подтвердить единственное известное местонахождение в регионе полушников — озерного и колючеспорового, занесенных в Красные книги России и Тюменской области. Для пяти видов растений отмечены новые места произрастания.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Тюменские ученые создали цифровую базу редких растений

Ученые пополнили гербарные коллекции и сделали фотографии растений в естественной среде. Полученные данные вошли в единый каталог, который содержит информацию о названиях растений, их характеристиках, местах произрастания. Каталог позволяет работать с большим объемом данных по всему ареалу в пределах региона, а его размещение на интернет-платформе и на сайте Тюменского научного центра РАН открывает специалистам и всем желающим доступ к первому сервису по идентификации и классификации растений Уватского района, которые нуждаются в охране.

«РН-Уватнефтегаз» с 2022 года реализует грантовые программы. За это время представителями экологического и научного сообществ на соискание грантов нефтяной компании было подано более трех десятков проектов. В рамках успешного взаимодействия с нефтяниками тюменские ученые занимаются проектами по сохранению популяции северного лесного оленя и краснокнижных птиц Уватского района. В 2023 году ученые впервые провели ретроспективный анализ космических снимков и расчет изменений площади 390 водных объектов Тюменской области. Полученные данные показали, что общая площадь всех озер юга Тюменской области за последние 50 лет увеличилась на 119 км2 (на 3,5%).