Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 18 декабря, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Ученые Сибирского федерального университета составили актуальный список редких видов животных Эвенкии. В него вошли два млекопитающих и 40 птиц, среди которых — черный аист, пискулька, сибирский таёжный гуменник, беркут, филин и др. Работу ученых поддержала компания «Востсибнефтегаз» (дочернее предприятие «Роснефти»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ученые составили список редких видов животных Эвенкии

На территории Эвенкии обитает более 30% видов, занесенных в Красную книгу Красноярского края. При этом их ежегодный мониторинг не предусмотрен, что делает данные проведенного исследования уникальными.

В этом году учёным впервые удалось получить данные о миграциях малого лебедя и гуменника при помощи GPS-ошейников. Миграционные пути этих птиц схожи: оба вида в Эвенкии считаются пролетными. Численность стай стабильна, что является показателем стабильно благоприятной экологии региона.

Ученые также определили участки обитания редких видов и рекомендовали предоставить этим местностям статус особо охраняемых природных территорий, чтобы они выполняли роль в сохранении редких видов водно-болотных птиц на севере Красноярского края. Такие меры охраны важны не только для поддержания биоразнообразия региона, но и для всей глобальной экосистемы.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ученые составили список редких видов животных Эвенкии

Специалисты проанализировали многолетние данные, провели опрос среди охотников, инспекторов охотнадзора, туристов. В исследовании принимали активное участие и местные жители — они самостоятельно провели учеты по рекомендациям института. Биологи изучили состояние видов, подготовили карты-схемы распределения по территории, обработали фотографии.