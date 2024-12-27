Нижневартовск, Югра, 27 декабря, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Тематические клубы «Лидер» и «МедиаКвант» начали свою работу в Нижневартовске. Цель тематических клубов — поддержать развитие творческих способностей и деловых качеств подростков, их патриотического воспитания.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Нижневартовске открылись тематические клубы для подростков

Оба проекта реализованы в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Площадки появились в новых микрорайонах столицы Самотлора, где проживают преимущественно молодые семьи с детьми.

В программе работы клуба «Лидер» запланированы развивающие тренинги, мастер-классы и семинары. Там будут проводить встречи с известными гостями, профессионалами в различных областях, которые ознакомят молодежь с особенностями и необходимыми компетенциями разных профессий.

Популярностью среди посетителей клуба пользуется игровая зона, в ней размещен спортивный комплекс. Также в клубе работает профессиональный психолог, предусмотрены также комнаты для психоэмоциональной разгрузки. Они укомплектованы звуковой аппаратурой, проекторами динамических эффектов, воздушно-пузырьковыми панелями и аппаратами ароматерапии для создания гармоничной атмосферы.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Нижневартовске открылись тематические клубы для подростков

В клубе «МедиаКвант» подростки вместе с опытными журналистами и экспертами будут учиться создавать качественный информационный контент. Особое внимание будет уделено развитию навыков осознанного и безопасного использования информационных ресурсов.

Открытие подростковых клубов стало значимым вкладом развитие социальной инфраструктуры и создание условий для разностороннего развития подростков Нижневартовска. Ранее при поддержке «Роснефти» в Нижневартовске были открыты детский сад на 320 человек, самая крупная в Югре школа, первый в округе подростковый клуб экологической направленности «ЭкоКвант».