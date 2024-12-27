Волгоград, 27 декабря, 2024, 12:50 — ИА Регнум. В Волгоградской области ввели временный запрет на использование фейерверков в новогодние праздники. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщили в областном правительстве.

Ilya Moskovets/Global Look Press

«С 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года включительно вводятся ограничения на применение гражданами и организациями пиротехнических изделий на территории Волгоградской области», — говорится в сообщении на странице в соцсети «ВКонтакте».

Исключение сделано для самых простых изделий: хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.

Такое решение приняли координационный совет по обеспечению правопорядка и региональный оперштаб. Наказание за нарушение предусмотрено статьей 13.28 Кодекса Волгоградской области об административных правонарушениях. Максимальный штраф для населения составит от трёх до пяти тысяч рублей.

Как передавало ИА Регнум, накануне запрет на использование пиротехники ввели в Тверской области постановлением властей. Штраф для граждан за нарушение постановления составит до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей.