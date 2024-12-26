Махачкала, 26 декабря, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Шесть женщин отправились на специальную военную операцию из следственного изолятора в Махачкале. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Вчера из СИЗО-1 Махачкалы в зону СВО отправились шесть женщин, проходящих по различным уголовным делам», — написал он в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум 11 июня, омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла, что от женщин-заключённых начали поступать просьбы об отправке в зону спецоперации.

Президент России Владимир Путин 23 марта подписал два закона, предусматривающие закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности для тех, кто заключил контракт о прохождении службы в Вооружённых силах России в период СВО. Освобождение от уголовной ответственности и погашение судимости будет возможно, если контрактник получит государственную награду, а также в связи с увольнением со службы по отдельным основаниям.