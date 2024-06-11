Москва, 11 июня, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что от женщин-заключённых начали поступать просьбы об отправке в зону спецопепации.

Олег Пашук/РИА Новости

«Поступали такие обращения, их были единицы», — процитировала омбудсмена «Парламентская газета».

Правозащитник отметила, что ни одну из женщин в зону проведения спецоперации пока не отправили. Эти женщины не могли по закону отправиться в зону СВО «по статье и по возрасту», добавила омбудсмен.

Президент России Владимир Путин 24 июня 2023 года подписал закон с № 270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции», позволяющий ряду категорий осуждённых заключить контракт с Минобороны для отправки в зону спецопрерации.

По закону, в зону СВО могут отправиться те, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести. Контракт не могут заключать осуждённые за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, общественной безопасности, основ конституционного строя, госбезопасности и преступления экстремистской и диверсионной направленности.

Также действие закона распространяется на подследственных, обвиняемых и подозреваемых.

Путин 23 марта подписал два закона, предусматривающие закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности для тех, кто заключил контракт о прохождении службы в Вооружённых силах России в период СВО. Освобождение от уголовной ответственности и погашение судимости будет возможно, если контрактник получит государственную награду, а также в связи с увольнением со службы по отдельным основаниям.