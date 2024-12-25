Тверь, 25 декабря, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2024 года рассказал об участии ветеранов боевых действий в федеральной кадровой программе «Время героев».

Пресс-служба правительства Тверской области Пресс-конференция губернатора Тверской области Игоря Рудени по итогам 2024 года

«Сегодня очень важно поддерживать наших бойцов. Пройдя такую школу, школу боевых действий, они возвращаются, конечно, другими людьми — более ответственными, фундаментальными. Когда будут возвращаться ребята, которые сейчас продолжают служить, вот тогда начнётся основной объем работы по приходу в экономику этих масштабно мыслящих и ответственных людей, которые общественное ставят выше личного. Это качество изменит структуру и философию народного хозяйства», — сказал Игорь Руденя.

Четыре ветерана специальной военной операции из Тверской области уже прошли обучение в рамках первого набора федеральной образовательной программы «Время героев». Это Николай Кочков из Калязина, который после прохождения программы назначен директором местного «Водоканала», Сергей Сергеев, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Калашниковского колледжа, Владислав Орлов, учитель иностранного языка Вышневолоцкой школы № 6 и Андрей Локтионов, инженер-монтажник у индивидуального предпринимателя.

12 участников специальной военной операции трудоустроены в школы, главным образом учителями нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Также ветераны СВО трудятся в военкоматах, на пункте отбора на военную службу по контракту.

Игорь Руденя напомнил, что с 15 ноября 2024 года по 15 января 2025 года проходит второй набор федеральной программы «Время героев».