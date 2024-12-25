Киев, 25 декабря, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Правительство Украины утвердило перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотированию на 2025 год. На вывоз газа, золота, серебра, лома цветных металлов и соли установили нулевые квоты. Соответствующее постановление опубликовали на правительственном портале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Кроме того, в следующем году будет запрещено экспортировать электрические и электронные отходы и лом, которые можно использовать для выработки драгоценных металлов. Также не допускается вывоз энергетического угля и топливной древесины.

Установлены квоты в размере 1,3 млн т на коксующийся уголь и 400 тыс. т на мазут. Правительство также ввело лицензирование ряда наименований сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника, сахара и мяса птицы.

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка объяснил эти меры стремлением предотвратить дефицит важных товаров в стране. Постановление опубликовали 24 декабря.

Как передавало ИА Регнум, власти Украины решили отказаться от транзита российского газа с 1 января 2025 года. Министр энергетики страны Герман Галущенко 12 декабря заявил о технической готовности перекрыть газовую систему.

При этом 19 декабря министерство энергетики Украины заявило, что ищет возможность создания альтернативной модели транзита газа в ЕС вместо российского. Власти обратились к Польше с предложением о сотрудничестве по этому вопросу.