Кирово-Чепецк, Кировская область, 25 декабря, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Лыжница Евгения Крупицкая одержала победу в масс-старте свободным стилем на 30 км чемпионата России по результатам фотофиниша.

Михаил Синицын/ТАСС

Гонку, перенесённую с прошлого сезона, провели в Кировской области. Тогда национальное первенство завершили досрочно из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Крупицкая преодолела дистанцию за 1 час 15 минут 18,6 секунды. Фотофиниш показал, что она на 0,1 секунды обогнала Марию Истомину. Бронзу соревнований взяла Арина Каличева с результатом 1:15.19,3.

После удачной гонки в комментарии телеканалу «Матч ТВ» Крупицкая отметила, что победила благодаря отличному самочувствию и хорошей работе лыж. По её словам, соперницы тоже были в прекрасной форме, поэтому в текущем году серьёзная конкуренция и интригу сохраняли до самого финиша.

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