Вершина Тёи, Хакасия, 26 ноября, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Лыжник из Тюменской области Денис Спицов стал победителем гонки на 15 км раздельным стартом, проводившейся на первом этапе Альфа Банк Кубка России в Хакасии. На дистанции свободным стилем спортсмен показал время в 32 минуты 38,6 секунды.

Павел Бедняков/РИА Новости

Серебряную медаль завоевал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, выступавший от Республики Татарстан. Отставание от победителя составило девять секунд. Для него медаль стала первой в сезоне. Ранее лыжник в гонке на дистанции 15 км классическим стилем показал седьмой результат, в спринте свободным стилем завершил выступление на стадии четвертьфинала.

Третье место у тюменца Артёма Мальцева. Он финишировал спустя 12 секунд после Спицова.

Следующий этап Кубка России пройдёт с 1 по 4 декабря также на территории республики.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Большунов, выступавший за сборную Архангельской области, перешёл в сборную Республики Татарстан. В межсезонье сборную Татарстана также пополнили олимпийская чемпионка Вероника Степанова, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв и трёхкратный призёр Олимпийских игр Наталья Терентьева.