Мелитополь, 25 декабря, 2024, 16:38 — ИА Регнум. «Единая Россия» активно помогает новым и прифронтовым регионам, а также участникам СВО. Партия передала 135 тысяч тонн гуманитарной помощи. В списке поставок — 42 тысячи ударных дронов и разведывательные беспилотники, аптечки, радиостанции, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры и многое другое.

ER.ru ЕР организовала доставку 135 тыс. т помощи в зону СВО и нуждающиеся регионы

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев напомнил о важности надежного тыла для сильного фронта. Он подчеркнул, что помощь бойцам на передовой и обеспечение тыла стали одной из главных задач «Единой России». С февраля 2022 года партия регулярно отправляет в подразделения по всей линии фронта необходимую технику и экипировку. Кроме того, при поддержке «Единой России» были разработаны и внедрены в производство российские модели БПЛА. Об этом сообщает портал mkset.ru.

ER.ru ЕР организовала доставку 135 тыс. т помощи в зону СВО и нуждающиеся регионы

С начала специальной военной операции «Единая Россия» оказывает поддержку новым регионам. В народной программе партии предусмотрен комплекс мер по восстановлению Донбасса и Новороссии. Владимир Якушев отметил, что гуманитарная миссия партии не ограничивается регулярной поставкой грузов. Более пяти тысяч активистов уже побывали в новых регионах в качестве волонтёров. Они помогают восстанавливать социальные объекты, занимаются адресной доставкой продовольствия и поддержкой медиков.

ER.ru ЕР организовала доставку 135 тыс. т помощи в зону СВО и нуждающиеся регионы

В Белгородской области работает центр помощи «Единой России», волонтёры партии доставляют помощь в освобождённые населённые пункты Харьковской области. В августе партия организовала гуманитарный центр для жителей Курской области. «Единая Россия» полностью обеспечивает все пункты временного размещения в Курске. В региональном штабе общественной поддержки жители региона могут получить продуктовые наборы и консультации по мерам поддержки — этой возможностью уже воспользовались более 40 тысяч человек.

ER.ru ЕР организовала доставку 135 тыс. т помощи в зону СВО и нуждающиеся регионы

Помощь участникам СВО остаётся одним из приоритетов партии. «Единая Россия» инициировала более 130 федеральных законов, связанных с защитой прав бойцов и членов их семей. На декабрьском съезде в народной программе появилось новое направление — «Поддержка участников СВО и членов их семей». По поручению главы государства партия развивает кадровые программы для участников спецоперации. Эта работа уже ведётся на базе высшей партийной школы.

ER.ru ЕР организовала доставку 135 тыс. т помощи в зону СВО и нуждающиеся регионы

Якушев сообщил, что в этом году партия провела специальный курс для бойцов, прошедших процедуру предварительного голосования и выдвинутых кандидатами от партии на выборах различного уровня. Об этом сообщает сайт партии ER.RU.

«Помощь каждому россиянину и каждому населённому пункту, который страдает от террористической агрессии Украины, — это, как верно отметил наш президент в ходе прямой линии, чрезвычайно важная вещь!» — заявила секретарь запорожского регионального отделения партии «Единая Россия» Галина Данильченко.

Она отметила, что Запорожской области с первых дней помогала вся страна. «И, конечно, мы тоже всегда готовы и оказываем поддержку жителям других регионов, которые подвергаются террористическим атакам со стороны киевского режима. Мы всегда на связи с военнослужащими, которые защищают наши границы и мирную жизнь», — подчеркнула Данильченко.

ER.ru ЕР организовала доставку 135 тыс. т помощи в зону СВО и нуждающиеся регионы

По её словам, в 2024 году только в Курскую область из Запорожья доставлено более 20 тонн гуманитарной помощи и около 100 единиц бытовой техники. В этом году в Запорожской области увеличилось количество точек по плетению маскировочных сетей, созданию окопных свечей и сухих душей. Регион передает дроны и транспорт. Запорожское региональное отделение партии «Единая Россия» играет роль хаба для распределения гуманитарной помощи, направляя грузы в прифронтовые районы.

ER.ru ЕР организовала доставку 135 тыс. т помощи в зону СВО и нуждающиеся регионы

«И самое главное, что в этой работе есть полная консолидация жителей области, мы объединены со всей страной в постоянной помощи друг другу. Ради этого сплотились все: активисты партии, волонтёры, депутатский корпус, предприниматели, простые граждане. И эта работа продолжится!» — заявила секретарь запорожского регионального отделения партии «Единая Россия».