Москва, 25 декабря, 2024, 15:27 — ИА Регнум. «СберМаркетинг» и «Национальные приоритеты» подписали меморандум о сотрудничестве на 2025 год. Стороны договорились вместе реализовывать инициативы, направленные на поддержку и развитие креативных индустрий в сфере рекламы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мы хотим исследовать привлекательность рекламной индустрии — понять, в чем может быть её конкурентоспособность и позиционирование на рынке труда», — рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. Она добавила, что цель сотрудничества — выработать единый подход, совместно и последовательно работать над развитием и продвижением её имиджа.

«Мы уверены, что сотрудничество будет способствовать популяризации креативных профессий и станет важным вкладом в развитие молодежи и общества в целом», — рассказал генеральный директор «СберМаркетинга» Станислав Андреев. Он подчеркнул, что стороны стремятся вдохновить новое поколение профессионалов на выбор креативных профессий в сфере маркетинга и рекламы и обеспечить им необходимые инструменты для успешного развития и реализации потенциала.

На практике соглашение будет реализовываться в консультационной, информационной, экспертной поддержке, совместных исследованиях сотрудников креативных индустрий, изучении барьеров для молодых талантов. Кроме того, «СберМаркетинг» и «Национальные приоритеты» будут вместе работать над образовательными программами для представителей креативных профессий.

Так, стороны будут проводить совместные мероприятия, в том числе форумы и семинары, популяризовать креативные профессии.

Взаимодействие не ограничивается рамками заключенного соглашения. Новые программы могут подписываться в качестве дополнения к Меморандуму, становясь его частью. Это позволит данному документу сохранять динамичность и своевременно отвечать на возникающие потребности и задачи. На протяжении года наряду с рассмотрением хода реализации меморандума будут определяться и дополнительные направления, а также формы взаимодействия, необходимые для более эффективного достижения поставленных целей.

«СберМаркетинг» и АНО «Национальные приоритеты» уже реализовывали совместные проекты в 2024 году. Компании объединили усилия для проведения исследования «Как традиции делают жизнь лучше?».