Кривой Рог, Украина, 24 декабря, 2024, 18:43 — ИА Регнум. В Кривом Роге 24 декабря прогремела серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Новости. Luve».

Иван Шилов ИА Регнум

О причине взрывов не сообщается.

На момент сообщений о взрывах в Кривом Роге и на территории всей Днепропетровской области действовал режим воздушной тревоги.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам на территории Днепропетровской области.

Как сообщало ИА Регнум, украинское издание «Общественное» ранее распространило информацию о взрывах в Киеве. На момент взрывов в украинской столице и Киевской области действовал режим воздушной тревоги.