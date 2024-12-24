В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Кривой Рог, Украина, 24 декабря, 2024, 18:43 — ИА Регнум. В Кривом Роге 24 декабря прогремела серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Новости. Luve».
Иван Шилов ИА Регнум
О причине взрывов не сообщается.
На момент сообщений о взрывах в Кривом Роге и на территории всей Днепропетровской области действовал режим воздушной тревоги.
Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам на территории Днепропетровской области.
Как сообщало ИА Регнум, украинское издание «Общественное» ранее распространило информацию о взрывах в Киеве. На момент взрывов в украинской столице и Киевской области действовал режим воздушной тревоги.