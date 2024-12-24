Красноярск, 24 декабря, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Житель Красноярска украл у своей сожительницы телевизор за 4000 рублей. Полицейские его нашли, возбудили уголовное дело по статье о краже и отправили в СИЗО. Мужчине предложили подписать контракт и отправиться на СВО, он согласился. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Дарья Драй ИА REGNUM

В полицию обратилась 43-летняя жительница Красноярска Ирина В. (имя изменено). Женщина сообщила оперативникам, что стала жертвой ограбления. По словам Ирины, неизвестный вор проник в её квартиру и похитил телевизор.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские вышли на след вора. Им оказался 48-летний сожитель Ирины Сергей К. (имя изменено). Когда женщины не было дома, Сергей беспрепятственно вынес телевизор из дома и сдал в ближайший ломбард. Женщине он сказал, что не знает, куда делась её техника», — рассказал собеседник.

Отмечается, что ранее Сергей уже был судим по статьям о краже (ст. 158 УК РФ), грабеже (ст. 161 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Подозреваемого арестовали и отправили в СИЗО.

«В отношении мужчины было возбуждено новое уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ). Во время следственных действий с арестованным была проведена беседа о возможности подписания контракта с Минобороны РФ для участия в СВО. Сергей дал своё согласие на заключение контракта и решил отправиться в зону спецоперации», — рассказал собеседник.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве задержали бездомного бойца СВО, который оказался миллиардером. Мужчина успел отсидеть по статье о растрате и уйти добровольцем на спецоперацию. Когда он приехал в отпуск в Москву, его задержали полицейские по новому уголовному делу.