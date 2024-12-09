Москва, 9 декабря, 2024, 12:08 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции задержали бомжа. Мужчина объяснил оперативникам, что он временно выглядит плохо, но на самом деле он участник СВО и сейчас находится в отпуске. Полицейские проверили мужчину по базам и выяснили, что перед ними не обычный бездомный, а бывший председатель совета директоров одной из крупнейших финансовых пирамид России, отсидевший по делу о хищении более 4 млрд рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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28 ноября на станции метро «Теплый Стан» полицейские задержали бездомного, на которого сработала биометрическая система распознавания лиц, так как он находится в федеральном розыске по уголовному делу по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Задержанный представился Славой и рассказал оперативникам, что он военнослужащий и участвует в СВО, а в Москву приехал всего пару дней назад — начальство отправило в очередной отпуск.

Полицейские решили проверить Славу по базам и выяснили, что раньше мужчина был крупным бизнесменом. Оказалось, что задержанный бездомный — 53-летний Вячеслав Чикалин, бывший председатель совета директоров скандально известного ПАО «Соль Руси» — одной из крупнейших финансовых пирамид в истории современной России.

«Полицейским бывший топ-менеджер скромно рассказал, что вот уже год он фактически бездомный. При этом мужчина проходит службу в рядах ВС РФ в звании ефрейтора, занимает должность стрелка и участвует в спецоперации. Ранее Вячеслав Чикалин был судим по статье 160 УК РФ — Присвоение и растрата по делу о хищении более 4 млрд рублей», — рассказал подробности собеседник.

Мужчину сфотографировали, дактилоскопировали и передали инициатору розыска.

В биографии Вячеслава Чикалина не только председательство в ПАО «Соль Руси». В середине 2000-х он одновременно являлся вице-президентом Евразбанка и старостой прихода храма во имя Преображения Господня в столичном микрорайоне Беляево.

ПАО «Соль Руси», по версии следствия, начиная с 2010-х, активно информировало пожилых людей о грандиозном проекте — строительстве завода по производству каменной соли на Белбажском месторождении в Нижегородской области. Пенсионерам предлагалось выгодно вложиться на этапе строительства и купить акции завода, а когда предприятие будет достроено и начнёт функционировать, продать свои акции по высокой стоимости. Однако планы так и остались на бумаге — завод не был построен. По разным оценкам, ущерб от действий ПАО «Соль Руси» составил от сотен миллионов до несколько миллиардов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящий момент ПАО «Соль Руси» проходит процедуру банкротства, свидетельствуют данные из открытых источников.

Ещё одно уголовное дело в отношении Чикалина было возбуждено за присвоение денежных средств в особо крупном размере, совершенное организованной группой (часть 4 статьи 160 УК РФ). В марте 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 800 000 рублей. Его признали виновным в хищении более 4 млрд рублей у банка «Транспортный». По версии следствия, Чикалин вместе с другими сообщниками организовал схему по получению необеспеченных кредитов на финансирование соляного месторождения и покупку акций соледобывающего предприятия. Отмечается, что свою вину топ-менеджер не признавал и заявлял, что сам стал жертвой преступления.

В настоящий момент неизвестно, отбыл Чикалин весь свой семилетний срок по делу о хищении 4 млрд рублей или ушел на СВО прямо из колонии.

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